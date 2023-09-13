Краснодарский край отмечает 86 лет со дня образования

Фото: admkrai.krasnodar.ru

13 сентября Краснодарский край отмечает 86-ую годовщину образования. Земляков с праздником поздравил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Прошедшие годы стали периодом становления Краснодарского края как сильного региона, российской житницы и здравницы. Мы развиваем промышленный комплекс, добиваемся достойных урожаев, открываем все больше социальных объектов. Тысячи жителей края отстаивают интересы Родины в зоне специальной операции. Мы продолжим поддерживать их семьи, - написал Кондратьев.

Регион образовали 13 сентября 1937 года в результате разделения Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край.