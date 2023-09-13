Бывший мэр Краснодара поздравил жителей с Днем образования региона

Краснодарский край отмечает 86 лет со дня образования Фото: пресс-служба администрации региона

Краснодарский край 13 сентября отмечает 86 лет со дня образования. Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов поздравил жителей региона с праздничной датой.

«Юридически наш край образован 13 сентября 1937 года, когда было принято решение о разделе Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. Но история Кубани гораздо старше, и всегда в ней были яркие события и важные достижения», – отметил нынешний депутат Госдумы.

По словам Евгения Первышова, в настоящее время Кубань считается одним из самых динамично развивающихся регионов.

«К сожалению, не смогу принять участие в торжественном мероприятии. Сейчас в Москве, готовлюсь к осенней сессии Госдумы, которая начнется 19 сентября. С праздником!», – добавил экс-глава Краснодара.