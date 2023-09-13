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НовостиОбщество13 сентября 2023 7:49

Евгений Наумов поздравил жителей Кубани с Днем образования региона

Глава Краснодара пожелал процветания и развития региону
Светлана ОВДЕЙ
Глава Краснодара поздравил жителей Кубани с Днем образования региона

Глава Краснодара поздравил жителей Кубани с Днем образования региона

Краснодарский край отмечает 86 лет со дня образования. Глава Краснодара Евгений Наумов поздравил жителей региона с праздником.

«Краснодарскому краю — 86 лет! В сердце каждого из нас он занимает особое место, и сегодня мы все вправе гордиться нашей южной малой Родиной», – написал Евгений Наумов в своем telegram-канале.

По словам мэра Краснодара, жители с достоинством и ответственностью несут знамя столицы прогрессивного и богатого традициями региона.

«Процветания, развития и мирного неба Кубани!», – пожелал Евгений Наумов.