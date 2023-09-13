В России вышла новая платформа для тестирования приложений

На российском рынке появилось новое решение Emcee для автотестирования мобильных приложений. Платформа в несколько раз сокращает время и затраты на тестирование и поиск багов.

Рынок давно испытывает потребность в новом отечественном ПО, ускоряющем процесс тестирования новых продуктов. Создателями платформы выступил “Авито Тех”. Авторы продукта подчеркнули, что изначально Emcee разрабатывался для внутреннего использования. ПО было рассчитано на высокие нагрузки и программируемость системы. “На этом рынке есть большая потребность в средствах автоматизации и отсутствуют предложения от российских производителей. Поэтому мы приняли решение о запуске его на внешний рынок”, - прокомментировал директор по разработке платформы «Авито» Вадим Мадисон.

По данным Workspace в Краснодаре насчитывается более 30 профессиональных ИТ-компаний. Новое решение позволит им оптимизировать ресурсы и эффективнее выполнять заявки заказчиков, а небольшим южным компаниям - не вкладывать средства в расширение мощностей.

Стандартные инструменты позволяют запускать тесты только на одном устройстве - объединять данные при желании ускорить процесс приходится вручную. Тест-раннер позволил объединять данные тестов с нескольких устройств одновременно. В самом Авито говорят, что инструмент помог компании ускорить процесс тестирования обновлений в 8 раз.