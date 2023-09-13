В Адыгее пожаловались на плохое расследование дела о ДТП с подростками

Ход проверки поставили на контроль в СК России Фото из архива КП

Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке ДТП с пострадавшими подростками в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Об аварии сообщил местный житель. Мужчина рассказал, что в августе в Тахтамукайском районе 24-летний водитель иномарки сбил его 15-летнюю дочь. Под колеса автомобиля попал и 17-летний друг девушки. В результате пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Заявитель выражает несогласие с ходом установления обстоятельств ДТП в органах внутренних дел. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Адыгея провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», – сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уточняется, что ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.