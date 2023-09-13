Видео с места падения лифта в Краснодаре опубликовал следком Кубани

На месте происшествия работают следователи Фото: кадр из видео

В Краснодаре продолжают устанавливать причины падения лифта в ЖК на Московской. Следком Кубани опубликовал видео с места происшествия.

Напомним, все произошло в ЖК «Светлый» на улице Московской, 144/1. Ближе к 8:00 четверо взрослых – трое мужчин и женщина – вошли в лифт. Вместе с ними в кабине находились двое детей – 3 и 4 лет. В какой-то момент подъемник сорвался.

Пострадавших жильцов доставили в больницу для оказания помощи. Тем временем следователи завели уголовное дело.

«Руководитель краевого управления СКР А.К. Маслов поручил в ходе расследования принять исчерпывающие меры к установлению обстоятельств произошедшего, изъять техническую документацию по эксплуатации лифтового оборудования и дать юридическую оценку действиям всех лиц, отвечающих за его безопасность», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.