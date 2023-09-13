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НовостиОбщество13 сентября 2023 11:00

Пострадавший от крушения самолета дом в Ейске сдадут в ноябре

В Ейске строители возводят девятый этаж дома, пострадавшего при крушении самолета
Светлана ОВДЕЙ
Пострадавший от крушения самолета дом в Ейске сдадут в ноябре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Пострадавший от крушения самолета дом в Ейске сдадут в ноябре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Пострадавший от крушения самолета дом в Ейске сдадут в ноябре. Строители начали возведение девятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты, в частности, проводят кладку наружных стен и внутренних перегородок. Вместе с тем специалисты выполняют внутреннюю отделку помещений, работают над сетями электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Строители делают стяжку пола, монтируют оконные и дверные блоки.

«По поручению Вениамина Кондратьева в ноябре дом будет сдан, и жители получат свои ключи», – сказал замглавы региона Сергей Власов.

Всего в строительстве дома задействовали свыше сотни человек и три единицы техники.

Напомним, многоэтажка по улице Коммунистической, 20/1 в Ейске пострадала при ЧС в октябре 2022 года. Рядом с домом упал военный самолет СУ-34. Специалисты демонтировали четыре подъезда. Тем временем жильцов расселили до окончания восстановительных работ.