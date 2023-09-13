В центре Краснодара перекроют движение из-за забега 16 сентября. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Движение ограничат с 06:00 до окончания мероприятия «Кросс нации». В этот период будут перекрыты участки на Пушкинской площади, по улицам Пушкина, Советской, Комсомольской, Мира, Ленина, Гимназической, Гоголя, Карасунской, Чапаева, Горького, Гоголя, Чапаева, Карасунской, Пашковской, Длинной от Красноармейской до Рашпилевской.

Кроме того, будут перекрыты участки по улице Красной от Калинина до Постовой, улице Орджоникидзе от Красноармейской до Красной, улице Буденного от Коммунаров до Рашпилевской, улице Красноармейской от Длинной до Кузнечной.

Вечером 15 сентября с 20:00 участки улиц освободят от автомобилей.