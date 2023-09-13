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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 11:50

В Анапе мужчина упал на козырек подъезда и выжил

Спасатели эвакуировали мужчину, упавшего на козырек подъезда в Анапе
Светлана ОВДЕЙ
Пострадавшего передали скорой Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Пострадавшего передали скорой Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

В Анапе мужчина упал на козырек подъезда и выжил. Все произошло 11 сентября в одной из многоэтажек города.

Одна из жительниц дома находилась в квартире на втором этаже. В какой-то момент женщина услышала шум и грохот. Выглянув из конца, она увидела лежащего на козырьке подъезда мужчину.

Испуганная женщина вызвала на место спасателей.

«Дежурная смена Анапского АСО прибыла на место происшествия. Спасатели через окно квартиры на втором этаже вышли на козырек, обнаружили пострадавшего, он был в сознании и кричал», – сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Пострадавшего положили на носилки и передали медикам скорой. Состояние мужчины оценили как удовлетворительное, при падении он травмировал ногу.