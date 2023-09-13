Более 400 км линий электропередачи подготовили к зиме в шести районах Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 400 км линий электропередачи подготовили к зиме в шести районах Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Специалисты выполнили почти 95% с начала 2023 года.

Работы выполнили в Армавире, Кавказском, Гулькевичском, Новокубанском, Успенском и Отрадненском районах. Энергетики, в частности, заменили 35 км провода, 680 опор ЛЭП и 3,4 тысячи изоляторов.

«Комплекс мер повысит надежность электроснабжения более 600 тысяч жителей восточных районов края, социально-значимых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий», – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Кроме того, специалисты расчистили 32 га территории в охранной зоне воздушных ЛЭП.