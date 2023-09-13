В станице Елизаветинской Краснодара отремонтируют улицу Степную Фото: пресс-служба городской администрации

В станице Елизаветинской Краснодара отремонтируют улицу Степную. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Специалисты обновят 4,8 км проезжей части.

Отмечается, что работы проведут на сэкономленные средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники приведут в порядок участок от улицы Энергетиков до Елизаветинского Шоссе.

На улице Степной, в частности, снимут старое покрытие, уложат новый асфальт, заменят бордюры и остановки. В местах, где необходимо, обновят тротуары. Кроме того, специалисты нанесут дорожную разметку, установят знаки и светофоры.

Работы на улице Степной завершат к началу декабря.

Напомним, план нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Краснодаре выполнили досрочно. В краевом центре обновили 40 участков – свыше 60 км дорожного полотна.