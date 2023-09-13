В Анапе задержали сбивших 3-летнего ребенка самокатчиков Фото из архива КП

В Анапе задержали сбивших 3-летнего ребенка самокатчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД по городу-курорту.

Все произошло 9 сентября в сквере Гудовича. Мужчина и женщина, проезжая на электросамокате, сбили малыша. После этого пара скрылась. Сам мальчик упал и получил травму головы.

Полицейские установили личности водителей самоката. Ими оказались 25-летний приезжий из Липецкой области и его спутница.

«Они задержаны и доставлены в отдел полиции, материалы переданы по подследственности», – уточнили в ГИБДД по краю.