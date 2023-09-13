Школьника, ранившего ножом трех человек в Ростовской области, арестовали Фото: Дмитрий КУТЕПОВ

В Ростовской области суд избрал меру пресечения школьнику, ранившему ножом трех человек. 15-летнего подростка арестовали, сообщили в областном региональном управлении СКР.

Все произошло утром 11 сентября. Девятиклассник пришел в школу в маске и с ножом. Находясь в помещении, он напал на вахтершу и учительницу.

60-летний Василий Зейбель, который привел в школу внучку-первоклашку, пытался забрать у школьника нож. В этот момент он получил пять ранений. Школьник пробил мужчине легкое, пишет «КП» – Ростов-на-Дону».

«Подросток ругался с вахтером из-за маски на лице. Я у него спросил: „Ты как разговариваешь со старшими?”. На это школьник ответил, что у него есть нож. Попросил его уйти, а потом заметил оружие и попытался его отобрать. Он порезал мне ладони. Я слегка его оттолкнул, а потом почувствовал удары в спину», — пересказала слова пострадавшего мужчины родственница Оксана.

Подростка смогли скрутить родители других детей. Позже школьника задержали сотрудники полиции. На девятиклассника завели уголовное дело.

«По ходатайству следователя судом в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения виде заключения под стражу», – сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Тем временем пострадавшего 60-летнего мужчину прооперировали в больнице Таганрога. Он чувствует себя хорошо, но предстоит долгое восстановление.