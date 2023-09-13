Подозреваемого задержали Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина продал трем девушкам через соцсети несуществующее белье. Мошенника задержали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что нашла онлайн-магазин нижнего белья и сделала заказ. Она перевела продавцу пять тысяч рублей, но товар так и не получила.

Как выяснилось, женщина стала жертвой мошенника. Заказ в несуществующем онлайн-магазине сделали еще две местные жительницы. Всего аферист «заработал» более 18 тысяч рублей.

«В результате проведенных оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий и благодаря полученной оперативной информации сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен ранее не судимый 27-летний гражданин без определенного места жительства», – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Чтобы скрыться от полиции, мужчина уехал из Краснодара в Москву. Но в столице его задержали по ориентировке как числящегося в федеральном розыске. Из Москвы его доставили обратно в Краснодар.

«Задержанный признался в содеянном и пояснил, что похищенные обманным путем денежные средства потратил на личные нужды», – уточнили в пресс-службе краснодарской полиции.

Как выяснилось, мужчина мог передать потерпевшим обещанные вещи. Нижнее белье изготавливали его родственники.

«Установлена его причастность еще к двум аналогичным преступлениям, с ущербом более 13 000 рублей», – уточнили в УМВД Краснодара.