Слушатели из 11 стран начнут обучение в РМОУ

Фото: пресс-служба РМОУ

Российский международный Олимпийский университет объявил о старте нового учебного года. Торжественная церемония запланирована на 15 сентября.

Как отметили в вузе, праздничное мероприятие посетят известные российские тренеры и спортсмены. Среди гостей будут ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов, главный тренер сборной России по художественной гимнастике, Герой труда РФ Ирина Винер, президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион Алексей Свирин, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийская чемпионка Ирина Привалова, представители партнеров университета и другие почетные гости.

В этом году в РМОУ по трем программам дополнительного образования будут обучаться 78 слушателей из 11 стран. Две русскоязычные программы - «Мастер спортивного администрирования» и «Мастер спортивного управления» - и одна международная - «Master of Sport Administration». Преподавать в вузе будут профессора из восьми стран.

Отмечается, что основная часть слушателей Российского международного Олимпийского университета — стипендиаты Фонда поддержки олимпийцев России. В этом году они выиграли 43 гранта для спортсменов, которые завершают или уже завершили свое выступление за сборную России по олимпийским видам спорта.

В этом году в числе слушателей оказалось рекордное число победителей и призеров Олимпийских игр. В частности, олимпийский чемпион Игр «Сочи-2014» по скелетону Александр Третьяков, олимпийские чемпионы по фехтованию Тимур Сафин и Аделина Загидуллина, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию (парное катание) Евгения Тарасова, а также заслуженные паралимпийцы, например, двухкратная участница Паралимпийских игр (триатлон ПОДА) Анна Бычкова.

- На международной программе будут обучаться 18 победителей стипендиального конкурса РМОУ «Мастерские стипендии». Международная когорта слушателей станет для университета юбилейной – десятой. Поддержать зарубежных слушателей, многие из которых впервые оказались в России, приедут глава международного департамента одного из крупнейших индийских спортивных университетов Хануман Вьяям Прасарак Мандал (H.V.P.M.) выпускник РМОУ Пранав Чендке, а также президент Российско-Китайского фонда развития культуры и образования г-жа Цуй Шань, - добавили в РМОУ.

Кроме того, в рамках торжественной церемонии, которая состоится 15 сентября, будут подписаны партнерские соглашения между 40 российскими и иностранными организациями в области профессионального, студенческого, массового спорта, высшего образования, культуры.