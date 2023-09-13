Жителей Кубани наградили в День 86-летия региона

Жителей Кубани наградили в День образования региона Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жителей Кубани наградили почетными грамотами. Торжественная церемония прошла в Краснодаре в День 86-летия региона.

На мероприятии присутствовали около тысячи гостей – руководители органов власти, муниципалитетов, депутаты, представители ветеранских, общественных, молодежных организаций. В фойе творческого объединения «Премьера» им. Л.Г. Гатова» подготовили выставку из девяти тематических разделов.

Глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко наградили жителей, внесших существенный вклад в развитие Кубани. Кубанцев наградили медалями «Герой труда Краснодарского края», «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» I, II и III степеней.

«День края – это, в первую очередь, праздник для 6 млн человек, кто родился и вырос здесь, кто приехал и теперь считает регион родным домом. У нашей земли богатая история, но именно прошедшие 86 лет стали периодом становления края, как сильного субъекта России, которым мы гордимся», – сказал Вениамин Кондратьев.

Как отметил глава региона, край укрепил экономику. Так, с начала 2023 года рост ВРП составил 103%.

«За этой цифрой реальное строительство школ, поликлиник, развитие предприятий. Край остается гарантом продовольственной безопасности страны. Аграрии собрали достойный урожай в 11,3 млн тонн зерна. Все это – результаты упорного труда людей. Мое главное пожелание – давайте и дальше беречь и развивать наш край. Только объединив усилия, справимся со всеми вызовами и продолжим движение вперед», – сказал губернатор.