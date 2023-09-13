Площадку для военной подготовки открыли в Сочи Фото: sochi.ru

Площадку для военной подготовки открыли в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Занятия проводят в центре «Доброволец Сочи» Хостинского районного казачьего общества и полигона Росгвардии. Все желающие в возрасте от 14 лет и без ограничений здоровья проходят огневую, тактическую, медицинскую и инженерную подготовку.

Отмечается, что подростки получают базовые навыки перед службой в армии, а мобилизованные и добровольцы — перед отправкой в зону СВО. Обучение на специализированной площадке облегчит адаптацию.

В настоящее время более сотни человек прошли подготовку. Желающие могут записаться на сайте и в оцсетях Хостинского районного казачьего общества.

Кроме того, казаки из Сочи разработали новый метод. Он позволяет быстро в полевых условиях собрать боеприпас. С его помощью уже изготовили и направили в зону спецоперации свыше тысячи патронов для высокоточной стрельбы.