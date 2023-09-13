Мужчину задержали в Санкт-Петербурге Фото из архива КП

В Краснодаре мошенник продал чужие авто на 10 млн рублей и скрылся с деньгами. Мужчину задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В полицию поступило шесть заявлений. Как оказалось, владельцы шести машин стали жертвами одного мошенника.

«Незнакомец по телефону предложил посреднические услуги при реализации транспортных средств. Согласившись на сделку, потерпевшие передали мужчине свои машины», – сообщили в краевой полиции.

Подозреваемый продал автомобили и прислал бывшим владельцам чеки о переводе денег. Но сами деньги так и не дошли. Изначально мужчина ссылался на технический сбой в банке. А после и вовсе перестал выходить на связь.

Но скрыться от правоохранителей не смог. 27-летнего ранее судимого жителя Оренбургской области задержали в Санкт-Петербурге.

Как выяснилось, мужчина продал машины. А вырученные деньги оставил себе. На подозреваемого завели уголовное дело.

«Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», – уточнили в пресс-службе краевого управления МВД.

Сейчас мужчина находится под стражей.