На Кубани во второй раз пройдет форум семейного предпринимательства

Мероприятие организуют 4 октября в станице Пластуновской Динского района. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В станице Пластуновской Динского района пройдет форум семейного предпринимательства. Мероприятие проведут уже во второй раз. Впервые форум провели в 2022 году, и он собрал 350 представителей предпринимательского сообщества из 17 регионов России

«Форум стал настоящей межрегиональной дискуссионной и коммуникационной площадкой. В этом году деловая программа включает мероприятия, направленные на повышение уровня бизнес-компетенций по разработке стратегии и тактики эффективного роста предприятий. Также поговорим об оптимизации производственных процессов, внедрении инновационных технологий», – рассказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

Для участников запланирована выставка продукции семейных предприятий, тренинги, дискуссии и мастер-классы. Эксперты расскажут о вариантах поддержки семейного бизнеса и его законодательном обеспечении.