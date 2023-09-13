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НовостиОбщество13 сентября 2023 15:58

В станице Старовеличковской Калининского района строят поликлинику

Возведение медучреждение на 100 посещений идет в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Евгения ХАЛИКОВА
В Калининском районе продолжают строить поликлинику. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Калининском районе продолжают строить поликлинику. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Калининском районе продолжается строительство поликлиники. Медицинское учреждение возводят в станице Старовеличковской. После сдачи поликлиники в эксплуатацию врачи смогут принимать до 100 пациентов за смену.

«Открытие нового учреждения позволит значительно снизить нагрузку на центральную районную поликлинику, повысить качество первичной медико-санитарной помощи. Сейчас идет монтаж столбов для усиления кирпичной кладки и гидроизоляции», – рассказал и.о. главврача Калининской ЦРБ Андрей Селецкий.

Строительство ведут в рамках модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Всего в 2023 году на Кубани началось строительство восьми поликлиник, пять из них будут обслуживать юных пациентов.