В школах и детсадах отмечают 86-летие Краснодарского края

Во всех учреждениях образования сегодня организовали торжественные линейки. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Во всех учреждениях образования региона 13 сентября отмечают 86-летие Краснодарского края. Для дошкольников и школьников прошли торжественные линейки и тематические классные часы. Например, в школе №10 станицы Кугоейской Крыловского района ппредставители хуторского казачьего общества торжественно приняли в казачата первоклассников. С важным событием ребят поздравил атаман.

«Ребята обсуждают, чем славится регион и чего достиг в настоящее время, а также знакомятся с обычаями, традициями и культурой родного края», – рассказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

В муниципалитетах региона волонтеры раздавали жителям флажки и наклейки с символикой Краснодарского края. Для молодежи были организованы акции и флешмобы.