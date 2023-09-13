В Новороссийске пройдет ярмарка финансовой грамотности

В Новороссийске проведут ярмарку финансовой грамотности. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Новороссийске 14 сентября пройдет ярмарка финансовой грамотности. Для посетителей мероприятия организуют тематические игры, викторины и конкурсы. Также соискатели смогут получить консультации специалистов.

«Повышение финансовой грамотности жителей Кубани – это одно из направлений, которым занимается министерство экономики края. Сегодня важно знать, как защитить себя от мошенников, какие схемы они используют и как правильно распоряжаться своими средствами. Посетители ярмарки смогут познакомиться с миром финансов и расширить свой кругозор. Это мероприятие будет интересно как взрослым, так и детям», – отметил первый заместитель министра экономики Кубани Игорь Красавин.

Специалисты налоговой службы, Роспотребнадзора, Банка России, Пенсионного фонда и Центра занятости помогут подобрать нужный финансовый продукт. Победители конкурсов получат билеты на футбольный матч, абонементы в бассейн, а также юбилейные и памятные банкноты и монеты.