На Кубани консультации врачей «Гастропоезда» стали более 500 человек

«Гастропоезд» выезжает в районы каждый месяц. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Более 500 жителей Кубани получили консультации специалистов проекта «Гастропоезд». Врачи Краевой клинической больницы №2 14 сентября запланировали визит в Тимашевский район. Жители муниципалитета смогут узнать о профилактике хронических неинфекционных заболеваний.

«Во время прошлого визита в Кущевский район медики провели диагностику более 20 пациентов. Обследования проходили по назначениям с помощью аппарата УЗИ и эндоскопа. Выявили 21 патологию, на плановую госпитализацию записали двух пациентов», – рассказала главный внештатный гастроэнтеролог краевого Министерства здравоохранения Наталья Корочанская.

Известно, что консультировать и обследовать пациентов будут эндоскопист, гастроэнтеролог и специалист УЗИ.