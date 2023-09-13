В Анапе задержан мужчина за преследование несовершеннолетней девочки

Полицейские установили личность мужчины, напугавшего ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе задержан мужчина, который накануне испугал несовершеннолетнюю девочку. Задержанный преследовал ребенка на улице, а затем пытался вломиться следом за ней во двор домовладения, где проживает семья несовершеннолетней.

«Сотрудниками уголовного розыска совместно с ППС указанный мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где пояснил факт своего неадекватного поведения», - рассказали в пресс-службе отдела МВД России по городу Анапе.

Мужчина рассказал, что перебрал с алкоголем и забыл свой адрес. Именно поэтому он ломился следом за девочкой в ее дом и пытался выломать калитку.