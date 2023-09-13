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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 17:50

В Анапе задержан мужчина за преследование несовершеннолетней девочки

Задержанный пытался открыть калитку жилого дома, куда зашел ребенок
Евгения ХАЛИКОВА
Полицейские установили личность мужчины, напугавшего ребенка.

Полицейские установили личность мужчины, напугавшего ребенка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе задержан мужчина, который накануне испугал несовершеннолетнюю девочку. Задержанный преследовал ребенка на улице, а затем пытался вломиться следом за ней во двор домовладения, где проживает семья несовершеннолетней.

«Сотрудниками уголовного розыска совместно с ППС указанный мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где пояснил факт своего неадекватного поведения», - рассказали в пресс-службе отдела МВД России по городу Анапе.

Мужчина рассказал, что перебрал с алкоголем и забыл свой адрес. Именно поэтому он ломился следом за девочкой в ее дом и пытался выломать калитку.