Полиция Краснодара оштрафует припарковавшуюся на пешеходном переходе автохамку

Неадекватная женщина угрожала пешеходам. Фото: скриншот.

В Краснодаре блондинка за рулем иномарки спровоцировала скандал, проверкой обстоятельств которого уже занялась полиция. Женщина припарковала свою машину на пешеходном переходе по улице Конгрессной у школы №97. В ответ на замечание прохожих автохамка пообещала, что она пожалуется мужу и у них будут проблемы. Все это женщина сопровождала нецензурной бранью.

«На основании выявленной информации о нарушении ПДД по улице Конгрессной полицией Краснодара инициирована проверка. Сотрудники полиции установят личность водителя иномарки, допустившего остановку и стоянку транспортного средства на пешеходном переходе», - рассказал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Установить личность буйной автовладелицы не составило труда. В полиции Краснодара уточнили, что ей грозит административный штраф в размере 1 тысячи рублей. Также в пресс-службе ведомства напомнили, что пешеходы и водители должны уважать друг друга.