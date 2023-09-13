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НовостиОбщество13 сентября 2023 18:58

В Новороссийске 5336 участников игры «Что? Где? Когда?» установили рекорд России

В Новороссийске прошла самая массовая интеллектуальная игра
Евгения ХАЛИКОВА
В Новороссийске установили рекорд России.

В Новороссийске установили рекорд России.

В Новороссийске прошла игра «Что? Где? Когда?». Интеллектуальное казино собрало 5 336 участников и стало самой массовой игрой в России.

«Сегодня студенты, наша молодёжь и жители собрались на Центральном стадионе, чтобы установить новый рекорд. В формате игры «Что? Где? Когда?» участники, используя ранее полученные знания, одновременно отвечали на вопросы», - рассказал мэр администрации Новороссийска Андрей Кравченко.

Организаторы турнира подали заявки в книгу рекордов России. Сертификат об установлении рекорда попадет в музей истории Новороссийска.