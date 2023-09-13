На Кубани будут судить водителя грузовика, устроившего ДТП С тремя погибшими

Мужчина был лишен права управлять автомобилями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следком Кубани завершил расследование уголовного дела в отношении 60-летнего водителя грузового тягача «MAN». Как рассказали в пресс-службе ведомства, в июне 2023 года мужчина за рулем автопоезда допустил грубейшее нарушение правил дорожного движения. Двигаясь по объездной дороге станицы Выселки со стороны автодороги «Журавская-Тихорецк» он не убедился в безопасности обгона выехал на встречную полосу.

«В результате он допустил столкновение с легковым автомобилем «Шкода», двигавшемся во встречном направлении. В иномарке находилась семья из четырех человек. В результате ДТП 47-летний водитель легкового автомобиля, его 11-летний сын и 44-летняя сожительница погибли на месте. 18-летний сын погибшего получил повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда его здоровью», - рассказали в СКР по Краснодарскому краю.

Следствие установило, что обвиняемый с февраля 2021 года был лишен права управления транспортными средствами. Он полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.