Крупная авария на водопроводе оставила жителей Крымска без питьевой воды

Жители Крымского района остались без питьевой воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крымском районе из-за аварии на магистральном водопроводе остались без водоснабжения жители семи населенных пунктов. В зону отключения попали как жилые дома, так и социальные объекты Новороссийска. Геленджика и Крымска, а также Троицкого, Нижнебаканского, Молдаванского и Южного сельских поселений. Как сообщил глава администрации Крымского района Сергей Лесь, воды не будет до вечера 14 сентября.

«В связи с аварией на водопроводе, все городские детские сады будут работать до обеда. Далее остается только работать дежурная группа, для остронуждающихся родителей. Для таких групп будет набрано необходимое количество воды. Школы города Крымска завтра также будут работать только в первую половину дня. Для учащихся второй смены введут сокращенное расписание», - уточнил Сергей Лесь.

Как сообщил начальник РЭУ «Троицкий групповой водопровод» Владимир Поливара, авария на магистральном водопроводе произошла вечером 13 сентября. Причины выясняет специальная техническая комиссия. Аварийно-восстановительные работы начнутся в 10 утра 14 сентября.