В Краснодаре завершают реставрировать фасады Александро-Невского собора

Фото: mitropoliakuban.ru/

Реставрацию Александро-Невского собора в Краснодаре запланировали еще осенью 2022 года. Далее за дело принялись опытные мастера, они приложили все усилия, чтобы сохранить первоначальным облик памятника истории и культуры на долгие годы.

«Параллельно с реставрацией фасадов идет работа над новыми мозаичными панно для закомар Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского. Эскизы мозаики были разработаны художниками ООО «Арт Канон» и утверждены Управлением государственной охраны объектов культурного наследия», - сообщили в епархии.

Помимо реставрационных работ грантовый проект «Облик храма – лицо города» включил в себя различные социальные мероприятия: экскурсии по собору, духовные беседы, выпуск буклетов, описывающий историю создания и другое.