В Краснодаре празднование Дня города пройдет 24 сентября
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
День города в Краснодаре отметят без концерта на Главной площади. Вместо него в городе 24 сентября пройдет множество локальных мероприятий.
«Вы сами знаете, в какое время мы живем. Поэтому большого концерта не будет. Но мы подготовили множество локальных мероприятий. Они помогут поздравить любимый город», - сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.
Мэр Краснодара уточнил, что снова масштабно праздновать День города будут, когда вернутся наши бойцы с зоны СВО.