В Краснодаре празднование Дня города пройдет 24 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День города в Краснодаре отметят без концерта на Главной площади. Вместо него в городе 24 сентября пройдет множество локальных мероприятий.

«Вы сами знаете, в какое время мы живем. Поэтому большого концерта не будет. Но мы подготовили множество локальных мероприятий. Они помогут поздравить любимый город», - сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Мэр Краснодара уточнил, что снова масштабно праздновать День города будут, когда вернутся наши бойцы с зоны СВО.