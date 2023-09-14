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НовостиОбщество14 сентября 2023 5:38

День города в Краснодаре отметят без концерта на Главной площади

В Краснодаре День города отметят 24 сентября
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре празднование Дня города пройдет 24 сентября

В Краснодаре празднование Дня города пройдет 24 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День города в Краснодаре отметят без концерта на Главной площади. Вместо него в городе 24 сентября пройдет множество локальных мероприятий.

«Вы сами знаете, в какое время мы живем. Поэтому большого концерта не будет. Но мы подготовили множество локальных мероприятий. Они помогут поздравить любимый город», - сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Мэр Краснодара уточнил, что снова масштабно праздновать День города будут, когда вернутся наши бойцы с зоны СВО.