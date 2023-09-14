В Сочи отельеров проверят на законность потребления воды

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В Сочи во всех районах проверят "серых" отельеров. По данным водоканала, они используют городские коммуникации и оплачивают их по тарифам для населения. При этом их потребление значительно выше. Последствия этого могут ощущать жители целых кварталов: появляются значительные перебои с водой. Рейды коснутся, главным образом, частного сектора: инспекторы проверят хостелы, виллы, мини-гостиницы, гостевые дома.

«Дело в том, что все нелегальные гостевые дома и отели возводятся на землях ИЖС, где может находится дом для одной семьи. Оказывать там коммерческие услуги запрещено. Если уж захотелось - нужно менять целевое назначение участка и выходить из тени. И не только для налоговых органов», - отмечает директор сочинского водоканала Денис Юрковский.

Исправить ситуацию планирует служба контроля использования ресурсов. Инспекторы проверят приборы учета, техническую документацию, оформлены ли абоненты, как юрлицо. Если нарушения будут обнаружены, все материалы передадут в суд.