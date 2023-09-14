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Пьяная женщина в свадебном платье рассекала за рулем иномарки в Армавире. 47-летнюю невесту задержали на перекрестке улиц Советской Армии и Карла Маркса.

«Движение автомобиля «Форд Фиеста» под управлением 47-летней женщины было пресечено бдительными местными жителями. На место были вызваны сотрудники Госавтоинспекции, которые обнаружили, что водитель машины находится в состоянии опьянения», сообщили в пресс-службе отдела министерства внутренних дел России по Армавиру.

Уточняется, что женщина согласилась пройти медосвидетельствование. Его результаты подтвердили подозрения сотрудников полиции.

В отношении невесты составили административный протокол за езду в состоянии опьянения. Ее машину поставили на специализированную стоянку.