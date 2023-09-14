Более 800 производителей соберет «Кубанская ярмарка» в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 800 производителей соберет «Кубанская ярмарка» в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Выставка сельхозпродукции будет работать с 28 сентября в выставочном комплексе «Экспоград-Юг».

На ярмарке представят коллективный стенд «Сделано на Кубани». Товары презентуют свыше 30 производителей, победивших в краевом конкурсе в области качества.

«Фермеры со всех муниципалитетов представят свою мясную и молочную продукцию, а также изделия народных промыслов», – сказал глава региона.

Кроме презентации продукции, на «Кубанской ярмарке» пройдут фестивали кухонь народов края, вина и сыра, мастер-классы по промыслам и ремеслам. Впервые состоится конкурс «Сырные шедевры Кубани». Эксперты и гости выставки выберут лучшие местные сорта сыров.

Представители малого и среднего агробизнеса посетят деловые мероприятия по сельхозпроизводству. Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края совместно с КубГАУ организуют обучающие семинары по направлениям АПК.

«Для наших аграриев – это отличная площадка для сбыта, фермерские товары всегда пользуется большим спросом у жителей и гостей региона», – отметил Вениамин Кондратьев.

Ярмарка продлится до 1 октября. Посетить выставку могут все желающие с 9:00 до 18:00.

В 2022 году на «Кубанском ярмарке» сельхозпроизводители реализовали 364 тонны продукции почти на 95 млн рублей.