В честь 230-летия Краснодара в городе появились «географические» трамваи

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

К 230-летию Краснодара горожанам подготовили подарок — новые «географические» трамваи. Это совместный просветительский проект Русского географического общества и Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, который состоялся при поддержке банка «Центр-инвест».

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Запуск «географических трамваев» направлен на сохранение исторической памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого. Благодаря информации, размещенной на вагонах трамваев, жители города смогут узнать больше о великих первооткрывателях. Здесь можно познакомиться с фактами о жизни, исследованиях и экспедициях выдающихся путешественников и учёных, а также уникальными материалами из Золотого фонда Русского географического общества.

Директор филиала в г. Краснодаре Диана Липинская приняла участие в торжественной церемонии запуска первых «географических» трамваев и выступила с приветственным словом.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

- Банк «Центр-инвест» на протяжении 30 лет поддерживает культурные и социальные проекты, чтит казачество юга России и сохраняет историческое наследие регионов. Мы разделяем ценности организаторов по сохранению исторической памяти и созданию комфортной городской среды. Мы с гордостью способствуем развитию национальных инициатив, нацеленных на позитивные изменения в обществе в интересах нынешних и будущих поколений, — прокомментировала Диана Липинская.

Директор филиала также отметила, что банк и Краснодарское региональное отделение Русского географического объединяет плодотворное устойчивое партнерство — в 2020 году совместно были изданы «Экологические сказки», нацеленные на воспитание любви к родной земле и сохранение памяти об истории и традициях региона.