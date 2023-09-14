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НовостиОбщество14 сентября 2023 6:55

В Краснодарском крае установили размер прожиточного минимума на 2024 год

На Кубани размер прожиточного минимума составит 14,6 тысячи рублей с 1 января
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодарском крае установили размер прожиточного минимума на 2024 год Фото из архива КП

В Краснодарском крае установили размер прожиточного минимума на 2024 год Фото из архива КП

В Краснодарском крае установили размер прожиточного минимума на 2024 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте региональной администрации.

Так, прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 14 тысяч 644 рубля. Для трудоспособных жителей установлен размер в 15 тысяч 962 рубля. Для пенсионеров сумма составляет 12 тысяч 594 рубля, а для детей – 14 тысяч 205 рублей.

Положение будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.