Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

В Тихорецке экс-начальник отделения приставов требовал деньги от сотрудников. Мужчину оштрафовали, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все происходило в декабре 2020 года. Осужденный занимал должность Тихорецкого районного отделения судебных приставов УФССП России по региону. Тогда начальник потребовал от подчиненных передать ему часть премий.

«На следующий день на карту подсудимого от сотрудников были переведены 10 000 рублей. В январе 2021 года подсудимый высказал сотрудникам незаконное требование о необходимости уплаты за него административного штрафа в размере 2 000 рублей, а в апреле 2021 года – 3 000 рублей», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Сотрудники побоялись проблем по службе и оплатили штрафы. Однако сотрудники краевого УФСБ позже раскрыли преступную деятельность.

Сам экс-начальник судебных приставов вину не признал. Он заявил, что подчиненные его оговорили. Но суд, в свою очередь, признал мужчину виновным и оштрафовал на 120 тысяч рублей.

«Приговор был обжалован, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений. Приговор вступил в законную силу», – уточнили в Объединенной пресс-службе краевых судов.