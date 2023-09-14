Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре осудят автоподставщиков за мошенничество на 5,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Уголовное дело ранее завели на двух краснодарцев 26 и 33 лет и 28-летнего жителя Крымска. Обвиняемые инсценировали ДТП и обращались в страховые компании для страхового или прямого возмещения убытков.

Фигуранты работали с другими неустановленными лицами. Уголовное дело в отношении них выделили в отдельное производство,

«В результате противоправных действий страховой компании причинен имущественный ущерб на общую сумму около 5,5 млн рублей», – сообщили в пресс-службе полиции Краснодара.

В настоящее время расследование завершено. Теперь обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.