Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 сентября 2023 8:59

Плантацию конопли обнаружили в нацпарке Сочи

Местный житель культивировал наркосодержащие растения на природоохранной территории
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото: npsochi_official

Фото: npsochi_official

Инспекторы Сочинского национального парка во время ежедневной проверки обнаружили коноплю. Некоторые растения были посажены прямо в землю, другие же культивировались в специальных мешках с грунтом. Всего на плантации росло 24 куста, за которые «садоводу» может грозить реальный срок.

«Наркосодержащих растения в таком количестве - беспрецедентный случай в Сочинском национальном парке. Они росли в труднодоступном месте, поэтому их не увидели раньше. Мужчину, который высадил растения, задержали. Кроме этого, его привлекут за порчу грунта – он выкопал пещеру в горном склоне под жилье», - подчеркнул исполняющий обязанности директора Сочинского национального парка Сергей Шевелев.

С какой целью мужчина посадил плантацию, выясняется.