Плантацию конопли обнаружили в нацпарке Сочи

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Инспекторы Сочинского национального парка во время ежедневной проверки обнаружили коноплю. Некоторые растения были посажены прямо в землю, другие же культивировались в специальных мешках с грунтом. Всего на плантации росло 24 куста, за которые «садоводу» может грозить реальный срок.

«Наркосодержащих растения в таком количестве - беспрецедентный случай в Сочинском национальном парке. Они росли в труднодоступном месте, поэтому их не увидели раньше. Мужчину, который высадил растения, задержали. Кроме этого, его привлекут за порчу грунта – он выкопал пещеру в горном склоне под жилье», - подчеркнул исполняющий обязанности директора Сочинского национального парка Сергей Шевелев.

С какой целью мужчина посадил плантацию, выясняется.