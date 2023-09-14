РЖД назвали животных, которых чаще всего перевозили в Сочи на поездах

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Более 14 тысяч домашних животных перевезли минувшим летом без сопровождения хозяев. Это на треть больше, чем в прошлом году.

«Похоже, в сезон отпусков некоторые хозяева решили устроить каникулы своим питомцам и отправили их на южные курорты», - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Отдыхать на один из главных курортов края в этом году – в Сочи отправляли собак, кошек, попугаев, морских свинок и рыбок. Тем временем путешествовать в Анапу ехали шиншиллы.

Услугу по перевозке питомцев без сопровождения хозяев РЖД добавили в конце 2018 года. Пассажиры уже подали более 150 тысяч документов для транспортировки животных.