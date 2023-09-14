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НовостиКарта Кубани14 сентября 2023 10:05

В порту Новороссийска нашли более 36 тонн зараженных персиков из Турции

Зараженные опасной бабочкой персики нашли в порту Новороссийска
Мария ЧАЛАЯ
В порту Новороссийска нашли зараженные персики

В порту Новороссийска нашли зараженные персики

Фото: Иван Макеев

В порту Новороссийска нашли более 36 тонн зараженных персиков из Турции. Карантинный объект выявили при досмотре.

«В партиях персиков выявлена восточная плодожорка. Общий вес зараженных фруктов составил 36,6 тонн», - сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Уточняется, что зараженные фрукты запрещены к ввозу.

Для людей восточная плодожорка не опасна, но плоды, которые стали ее жертвами, неравномерно созревают, желтеют и быстро гниют.