В порту Новороссийска нашли зараженные персики
Фото: Иван Макеев
В порту Новороссийска нашли более 36 тонн зараженных персиков из Турции. Карантинный объект выявили при досмотре.
«В партиях персиков выявлена восточная плодожорка. Общий вес зараженных фруктов составил 36,6 тонн», - сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Уточняется, что зараженные фрукты запрещены к ввозу.
Для людей восточная плодожорка не опасна, но плоды, которые стали ее жертвами, неравномерно созревают, желтеют и быстро гниют.