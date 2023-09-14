Посетители парка «Краснодар» стали больше пользоваться мобильным интернетом после открытия Японского сада

Фото: архив КП

Клиенты билайн стали больше пользоваться мобильным интернетом на территории парка «Краснодар» после открытия Японского сада. С начала 2023 года любителями красивых ландшафтов было отправлено и принято на 40% больше гигабайт, чем с января по июль 2022 года. Рост интернет-активности наблюдается с марта 2023 года – момента открытия Японского сада. Скорость мобильного интернета увеличилась, в среднем, на 24% за год.

Всего с января по июль 2023 года клиенты билайн отправили и приняли 167,5 тысяч гигабайт. Этот сопоставимо с 142 млн. фото для социальных сетей или 9 млн коротких видео. Интересно, что разговаривать по телефону в парке за год стали на 30% меньше.

«В Краснодарском крае множество мест, которые привлекают туристов круглый год. Чтобы все клиенты могли получить качественный сервис, нам необходимо постоянно развивать сеть 4G. Не секрет, что при увеличении нагрузки на базовую станцию, сложно сохранить высокую скорость мобильного интернета. Но нам это удается – благодаря проведению перераспределения частот даже после открытия «Японского сада», скорость в сети 4G билайн осталась высокой и выросла по итогам года. Не важно, в какой части парка клиенты пользуются сервисами: около водопада, каскадов прудов, чайного домика, но мы делаем все, чтобы они работали одинаково хорошо», - прокомментировал директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.

Напомним, ранее билайн построил новые базовые станции в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике и других городах, станицах и поселках края.

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