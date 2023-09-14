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В Геленджике Бархатный сезон откроют балетом и симфоническим оркестром. Праздничные мероприятия пройдут 22 сентября в 18:00 на Центральной площади курорта.

«На мероприятии выступит Государственный балет Кубани Краснодарской филармонии имени Пономаренко. С труппой работал балетмейстер, Народный артист Армении Вилен Галстян и заслуженный артист Кубани Мелкон Массо», - сообщили в пресс-службе

Уточняется, что заслуженные артист края вместе с коллективом покажет фрагменты балетов «Айседора», «Танго», «Волшебный сон принца»,«Есения»,«Екатерина Великая».

Кроме того, во время открытия «Бархатного сезона» Государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии исполнит мелодии «Французское попурри»,«Полюшко-поле», «Эй, моряк»,«Неаполитанская тарантелла», «Одинокий пастух», вальс из джазовой сюиты №2 и другие.