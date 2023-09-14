Высокоскоростной интернет Tele2 появился в горном поселке Мезмай

Фото: Tele2

Tele2 расширила зону охвата сети в поселке Мезмай Апшеронского района Краснодарского края. Горный населенный пункт и окрестные достопримечательности являются важными туристическими объектами, которые привлекают путешественников со всей страны.

Высокоскоростной мобильный интернет и качественная связь Tele2 стали доступны жителям и гостям поселка Мезмай. Благодаря географическому положению небольшой населенный пункт, расположенный на высоте 717 метров над уровнем моря, является центром горного туризма и точкой притяжения для жителей Краснодарского края, Республики Адыгеи и туристов из других регионов страны.

Сеть запущена на современном и высокотехнологичном оборудовании стандарта

2G/4G и позволяет пользоваться цифровыми сервисами и качественной голосовой связью не только в самом поселке, который с трех сторон окружен горными хребтами, но и на прилегающих дорогах. Также надежное покрытие сети обеспечено в локациях, где находятся популярные достопримечательности – Орлиная полка, Курджипское ущелье, водопады рядом с хутором Русский и Алебастровой балкой.

Клиенты Tele2 могут уверенно пользоваться всеми онлайн-сервисами на высокой скорости: прокладывать маршруты и следовать им с помощью навигации, общаться в соцсетях, проводить видеотрансляции на живописном фоне гор, смотреть фильмы и слушать музыку.

Вячеслав Козин, директор краснодарского филиала Tele2:

«Техническая дирекция Tele2 непрерывно работает над улучшением качества связи и зоны покрытия в регионе. Большое внимание мы уделяем малым населенным пунктам, где надежный мобильный интернет и стабильная голосовая связь имеют особое значение и открывают для жителей новые возможности, ставшие привычными для горожан. Кроме того, Мезмай – важная точка на карте юга, которая привлекает путешественников со всей страны. Мы видим, что интерес к горной локации растет с каждым годом. Теперь у наших клиентов появился еще один хороший повод для визита – с быстрым мобильным интернетом путешествие станет еще более комфортным и приятным».

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