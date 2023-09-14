На водителя завели уголовное дело Фото: пресс-служба МВД по Адыгее

В Адыгее пьяный водитель сбил двух 20-летних девушек. ДТП случилось вечером 13 сентября в ауле Козет.

Предварительно, 35-летний местный житель сел пьяным за руль. Впереди его автомобиля проезжала иномарка, 26-летний водитель которой резко остановился, чтобы пропустить собаку.

«Пытаясь уйти от столкновения, двигавшийся за ним нетрезвый автовладелец допустил с иномаркой касательное столкновение, после чего отечественный автомобиль отбросило на правую обочину», – сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

В этот момент по краю дороги шли две 20-летние девушки. В результате пьяный водитель, уворачиваясь от столкновения, сбил их.

Пострадавших пешеходов доставили в больницу. Тем временем в МВД республики проводят проверку. Известно, что водитель, севший пьяным за руль, находится в изоляторе.

«В отношении него следствием возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ „Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения”», – уточнили в пресс-службе полиции Адыгеи.