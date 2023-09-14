Александр Полиди: Малый бизнес Кубани показывает отличную динамику

Программа выходит по четвергам

На радио «КП – Краснодар» выходит программа «Деньги Кубани». Ее ведущий - профессор, доктор экономических наук Александра Полиди - смотрит на события нашего региона под углом денег и аналитики.

О малом бизнесе эксперт сказал так: он показывает отличную динамику.

- Малый и средний бизнес — эта отрасль, которая сейчас переживает ренессанс. Подчеркну, что та самая регуляторная гильотина, о которой говорим уже, наверное, лет 10-15, стала давать свои плоды. И как только административное, регулятивное и другое давление на малый бизнес стало ослабевать, то он стал расцветать. Это могло произойти и раньше. Но тогда на это не было в первую очередь политической воли. Сейчас такая воля есть, - отметил Полиди.

Доктор экономических наук добавил, что в Краснодарском крае очень хорошо работает фактор входящего миграционного притока.

- К нам приезжают люди не преклонного возраста, как считалось относительно недавно, которые заработали деньги и могут купить здесь недвижимость. К нам приезжают люди экономически активного возраста, то есть 35+. Это люди с массой компетенций, запасом энергии, здорового авантюризма, что позитивно отражается на малом бизнесе. Если верить официальной статистике, то Краснодарский край входит в пятерку регионов с максимальным уровнем развития малого предпринимательства. И этот показатель только растет, - рассказал в эфире Александр Полиди.