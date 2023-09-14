В Сочи оштрафовали 11 владельцев незаконных торговых точек

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13 сентября в Сочи был проведен мониторинг по выявлению незаконной торговли. Специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы вместе с администрацией Адлерского района, полицейскими, судебными приставами и сотрудниками «Крайжилкомресурс» проверили торговые точки по улице Демократической.

«Мониторинг проводится регулярно во всех общественных местах. Рекомендуем продавцам осуществлять свою деятельность на специально предназначенных для этого коммерческих площадках или на ярмарках выходного дня. Для сочинских производителей на них предусмотрены специальные места», – сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи Кирилл Ярыш.

В результате проверки на уклонистов от уплаты штрафов составили 11 материалов. Кроме того, у них изъяли торговое оборудование в счет погашения долгов. Также сотрудники администрации составили 12 протоколов за очередную несанкционированную торговлю. В свою очередь «Крайжилкомресурс» выдал 69 уведомлений на заключение договоров для вывоза отходов.