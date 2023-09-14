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НовостиОбщество14 сентября 2023 12:24

Штормовое предупреждение по сильным дождям объявили на Кубани до 16 сентября

На Кубани прогнозируют сильные дожди с грозой и ветром до 25 м/с
Светлана ОВДЕЙ
Сильные дожди в регионе обещают с 14 сентября

Сильные дожди в регионе обещают с 14 сентября

Штормовое предупреждение по сильным дождям объявили на Кубани. Обильные осадки в регионе прогнозируют до 16 сентября.

«С 15:00 до 17:00 и до конца 14 сентября, а также в течение 15 и 16 сентября местами в крае ожидается комплекс метерологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что порывы ветра местами будут достигать 20-25 метров в секунду.

Жителей просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности в плохую погоду. При возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.