«Орлёнок» объединил детей России и Беларуси

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Во Всероссийском детском центре проходит историко-правовая смена «Будущее правопорядка». Она объединила 100 ребят из Нижегородской, Рязанской, Воронежской, Московской областей и Республики Беларусь. Программа смены направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование гражданских, духовных и моральных основ личности.

В «Орлёнке» проходит тематическая смена «Будущее правопорядка». Её участниками стали 100 школьников в возрасте 11-16 лет из семей сотрудников органов внутренних дел России и Беларуси. Программа смены направлена на патриотическое воспитание подростков, формирование гражданских, духовных и моральных основ личности, воспитание культуры безопасности и здорового образа жизни.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Такие встречи и неформальное общение между ребятами России и Беларуси очень важны. Они показывают, что у наших народов много общего. Нас объединяет история, многовековая культура, язык, национальные ценности. Здесь, в «Орлёнке», ребята осознают важность развития добрососедских и равноправных отношений между нашими странами, учатся дружить и уважать друг друга», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В рамках смены орлята проходят военно-патриотический курс «Путь к победе», который включает занятия по дисциплинам: боевая робототехника, web-программирование, стрелковый спорт, скалолазание, туристская подготовка, военная журналистика. Ребята встречаются со специалистами органов внутренних дел России, участвуют в презентациях, изучают специфику работы правоохранителей.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Помимо профильных занятий, школьники занимаются народно-прикладным творчеством и посещают мастер-классы по хореографии. Полученные навыки ребята продемонстрируют на праздничном балу «В вихре танца». Ключевым событием смены станет тематический День Союзного государства: дети узнают об истории интеграции двух стран, примут участие в викторинах, проведут мастер-классы, в ходе которых расскажут о традициях и культуре народов России и Беларуси.

Кроме того, ребята совершат двухдневный поход на гору Барабанщиков – это вершина, расположенная на территории ВДЦ «Орлёнок». Здесь орлята закрепят навыки туристской подготовки и познакомятся с природой Черноморского побережья.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Хочу получить значок «Орлёнка», стать частью большой семьи! В будущем я мечтаю работать в полиции, в отделе по делам несовершеннолетних, поэтому эта программа однозначно станет для меня одним из шагов к моей цели!» – поделилась своими ожиданиями от смены Анастасия Белавина из Москвы.

Смена «Будущее правопорядка» завершится 27 сентября. По её итогам юные патриоты получат сертификаты и благодарственные письма.