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НовостиОбщество14 сентября 2023 12:41

Банк Уралсиб предлагает бизнесу онлайн-бухгалтерию в составе базового пакета услуг

Ссылка для бесплатного доступа к сервису будет автоматически направляться новому клиенту после открытия нового расчетного счета
Фото: Банк Уралсиб

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб включил сервис онлайн-бухгалтерии 1С в базовый пакет услуг РКО для новых клиентов – индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН).

Ссылка для бесплатного доступа к сервису будет автоматически направляться новому клиенту после открытия нового расчетного счета (первого расчетного счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ») и подключения пакета услуг на адрес электронной почты, который был указан клиентом при открытии счета.

Для подключения онлайн-бухгалтерии:

- пройдите по ссылке, указанной в письме;

- укажите ФИО, номер телефона, на который затем придёт смс с паролем, а также адрес электронной почты для восстановления пароля при необходимости;

- введите ИНН;

- нажмите на кнопку «Получить бесплатный доступ»;

- доступ активирован.

Подробнее о сервисе, а также других продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

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