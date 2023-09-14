Депутат ЗСК Виктор Тепляков провел прием граждан в Сочи

Все вопросы взяты на контроль и будут проработаны в рамках закона

В Сочи депутат ЗСК Виктор Тепляков провел прием граждан в ТОС «Завокзальный». Один из поступивших вопросов касался освещения участка и лестницы на Дагомысском переулке.

«По данному вопросу информация уже поступила в районную администрацию, есть заключение, в котором специалисты определили перечень необходимых работ. Проблему с освещением решат в ближайшее время. На приеме составили заявление от жителей, которое передадут в департамент горхозяйства, чтобы быстрее профинансировать работы, - отметил Тепляков.

Кроме этого, председатель местного ТОС попросил содействия в поиске помещения для членов команды. Парламентарий пообещал общественникам, которые помогают держать обратную связь с населением, подобрать достойные условия для размещения.

Также на контроль взяты вопросы по благоустройству детской площадки, наведению санитарного порядка на участке улицы Дагомысской и очистке ливневок.